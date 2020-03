Marco Mengoni chi è: età, carriera e vita privata del cantante

Conosciamo meglio la storia di Marco Mengoni: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del cantante

Marco Mengoni nasce a Ronciglione il 25 dicembre 1988. Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica frequentando all’età di 14 anni ad uno scuola di cantante, mentre si trova all’istituto per il design. Inizia ad esibirsi nei locali e nei pub con la sua carriera da solita che parte definitivamente all’età di 16 anni. Dopo tre anni vola a Roma iscrivendosi all’Università di Lingue: così comincia a lavorare in alcuni studi di registrazione come fonico e programmatore: nel 2013 passa a Milano iscrivendosi alla SIAE registrando ben 76 brani. La sua partecipazione alla terza edizione di X Factor lo fa conoscere al grande pubblico a partire dal 2009 venendo scelto da Morgan per la categoria 16-24 anni. Vince l’edizione del programma con un contratto con la casa discografica Sony Music del valore di 300.000 euro: partecipa anche alla sezione Artisti al Festival di Sanremo 2010 ricevendo il Premio della Critica.

Il suo singolo, intitolato Dove si vola, arriva al primo posto della classifica aggiudicandosi il primo disco di platino per le oltre 80.000 copie vendute. Nel 2011 pubblica l’album Solo 2.0, poi nel 2013 torna al Festival di Sanremo con Bellissimo e L’Essenziale vincendo quell’edizione con la successiva partecipazione all’Eurovision Song Contest dove arriva settimo. Poi pubblica l’album Pronto a Correre collaborando anche con Cesare Cremonini e Gianni Nannini; dopo un anno esce il singolo Guerriero prima dell’album Parole in circolo. Nel 2017 è protagonista in Come neve con un duetto insieme a Giorgia.

Marco Mengoni chi è: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco, ma Marco è stato beccato nel dicembre scorso in compagnia di un misterioso ragazzo. Inoltre, è molto seguito sul suo profilo Instagram che vanta ben un milione e mezzo di followers.