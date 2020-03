La ragazza del dipinto: trama, cast, curiosità del film

La ragazza del dipinto: tutte le informazioni sul film del 2013 che andrà in onda martedì 31 marzo su Rete 4.

La ragazza del dipinto è un film del 2013 scritto da scritto da Misan Sagay con protagonisti Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Miranda Richardson, Penelope Wilton, Sam Reid, Matthew Goode, Emily Watson, Sarah Gadon, Tom Felton e James Norton.

La pellicola è liberamente ispirata dalla vicenda del ritratto del 1779 di Dido Elizabeth Belle e di sua cugina Lady Elizabeth Murray, commissionato dal loro prozio, William Murray, I conte di Mansfield, allora Lord Chief Justice of England.

La ragazza del dipinto: trama

Il film racconta la storia di Dido Belle Lindsay una giovane donna del capitano Sir John Lindsay ( e di una donna di colore. Quando suo padre parte in missione, decide di affidarla allo zio William Murray, conte di Mansfield. A causa del suo colore della pelle non può accedere in società come la cugina Elizabeth, condizione che non cambia anche quando eredita la fortuna dello zio alla sua morte.

Intanto arriva a casa dello zio un giovane avvocato, John Davinier, che sta lavorando a un caso molto complicato: il Massacro della Zong. Dido si interessa alla questione e si avvicina sempre di più al giovane Davinier, che le svela particolari della causa facendo capire da che parte sta. Proprio per questo lo zio Murray deciderà di interrompere l’apprendistato del ragazzo, impedendogli di frequentare la nipote. Ma il destino non sembrerà arrendersi.

La ragazza del dipinto: curiosità

Il film si ispira alla vera storia e al vero ritratto di Dido Elizabeth Belle, dipinto insieme sua cugina Lady Elizabeth Murray a Kenwood House nel 1779.

Nella storia vera, Elizabeth Murray sposò George Finch-Hatton, decimo Conte di Winchilsea.

Per il ruolo di Elizabeth Murray, prima che fosse scritturata Sarah Gadon, avevano fatto il provino Emilia Clarke e Claire Foy.

Inizialmente per la parte di John Davinier (andata a Sam Reid) era stato scelto Sam Claflin, che ha rifiutato per impegni lavorativi.