Il Coronavirus, a modo suo, è già entrato nella Casa del Grande Fratello Vip: data la gravità della situazione, in deroga al regolamento ufficiale i concorrenti continuano a ricevere aggiornamenti su quello che sta accadendo fuori dal reality. Mai come oggi però i gieffini sono rimasti sconvolti e affranti. Merito della potenza delle immagini: il conduttore Alfonso Signorini durante l’ultimo collegamento ha riferito i dati degli ultimi giorni relativi e mostrato degli stralci dell’indulgenza plenaria in mondovisione concessa da Papa Francesco il 27 marzo scorso. Un evento che, come molti di noi già sanno, ha avuto uno scenario unico: il Pontefice che ha celebrato da solo, in una Piazza San Pietro deserta e sotto la pioggia. Un’istantanea che rimarrà nella storia: non a caso ha lasciato senza parole anche i protagonisti del reality.

Il GF Vip ai tempi del Coronavirus

I concorrenti rimasti nel reality hanno ascoltato Signorini con estrema attenzione e poi visto le immagini del Papa raccogliendosi in un silenzio tombale. Ad Antonella Elia, Andrea Denver e Antonio Zequila è venuto immediatamente da piangere. Licia Nunez, Teresanna Pugliese e altri hanno avvertito l’esigenza di farsi il segno della croce, ammutoliti e assorti. Dopo di che Signorini ha riportato alcuni passaggi salienti del discorso fatto alla nazione pochi giorni fa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le cui parole hanno molto colpito i concorrenti gieffini.

Un Grande Fratello Vip diverso, insomma, da quello che tutti si aspettavano, complici le vicende esterne. Nella casa si respira un clima più serio, maturo e consapevolezza, a discapito della spensieratezza del gioco e di certe sue “leggerezze” cui eravamo abituati. E’ il reality show ai tempi del Coronavirus, bellezza.

