Fedez chi è: età, carriera e vita privata del rapper marito della Ferragni

Conosciamo meglio la storia di Fedez: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del rapper

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nasce il 15 ottobre del 1989 a Milano. Cresce tra Rozzano e Corsico appassionando fin da subito al mondo della musica con diverse competizioni di freestyle. In poco diventa sempre più seguito e così nel 2006, insieme con Cidda e DJ S.I.D, incide il suo primo EP, intitolato “Fedez”. Poi pubblica “Pat-a-cake”, mentre nel 2008 arriva alla finale regionale del Piemonte di Tecniche perfette. Nel 2010

è autore del primo mixtape, denominato “BCPT” insieme a Maxi B, G. Soave, Emis Killa e altri esponenti della scena hip hop nazionale. Successivamente lascia il collettivo Blocco Records, e in collaborazione con Dinamite e Vincenzo da Via Anfossi pubblica “Diss-Agio”, il suo terzo EP, prodotto da JT.

Nel marzo 2011 pubblica il primo disco in studio, Penisola che non c’è, che produce da solo. Poi esce con “Il mio primo disco da venduto”, con l’etichetta discografica di DJ Harsh e Gué Pequeno, la Tanta Roba. Nell’album ci sono anche tanti artisti della scena rap come Jake La Furia, Marracash, i Two Fingerz, Entics e J-Ax.

La sua carriera è sempre più in ascesa attraverso anche il suo canale Youtube, dove si fa conoscere sempre di più attraverso le storie Zedef Chronicles. Nel dicembre del 2012 conquista quattro nomination agli Mtv Hip Hop Awards 2012: candidato come Best New Artist, per il Best Live, per il Video of the Year e per la Song of the Year, si aggiudica quest’ultimo riconoscimento grazie al brano “Faccio brutto”. Nel gennaio 2013 sull’iTunes Store pubblica il singolo “Si scrive schiavitù si legge libertà”.

Nel 2013 esce il terzo album Sig. Brainwash – l’arte di accontentare, che si posiziona al primo posto nella classifica italiana e diventa triplo disco di platino con 150.000 copie vendute. Così fonda anche la casa discografica Newtopia insieme a J-Ax.

Nel 2014 è uscito il suo quarto lavoro, Pop-Hoolista, prodotto dalla casa discografica del rapper. C’è la collaborazione con numerosi come Elisa, Noemi, Francesca Michielin e Malika Ayane. Diventa il disco di platino con 50mila copie vendute.

A poco a poco il suo successo è diventato di dominio nazionale come rivincita della sua vita attraverso le sue dichiarazioni: “Sono figlio di una disoccupata e di un magazziniere che tuttora guadagna 1300 euro al mese e so cosa sia la miseria, se mi pagano per fare qualcosa onestamente so cosa sia il valore dei soldi”. Inoltre, è stato anche giudice di X-Factor arrivando a guadagnare anche 5mila a puntata come svelato in anteprima da Il Giornale.

LEGGI ANCHE >>> Fedez consulente per le banche: rapper firma accordo – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Fedez chi è: vita privata rapper

Nel settembre 2018 Fedez ha sposato l’influencer Chiara Ferragni dopo la nascita del loro primo figlio Leone, dato alla luce il 20 marzo prima. Il matrimonio ha avuto luogo a Noto in Sicilia con un guadagno pari a circa 20 milioni di euro secondo le indiscrezioni. Inoltre, è molto seguito sul suo profilo Instagram che vanta circa 10 milioni di followers. Nelle ultime settimane è stato protagonista di una raccolta fondi eccezionale a causa dell’emergenza Coronavirus.