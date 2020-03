Fabrizio Corona è nuovamente al centro del gossip in quanto ritratto mentre lancia una ‘nuova moda’, la maglietta con il modello di autocertificazione.

Fabrizio Corona non tarda mai a far parlare di sé, questa volta è per la nuova foto postata sul suo profilo Instagram, dove si ritrae in più scatti con una maglietta piuttosto particolare: la ‘nuova moda‘ che sta tentando di lanciare l’ex re dei paparazzi è davvero molto attuale con i tempi che stiamo vivendo.

Fabrizio Corona è conosciuto per le sue stravaganze e, anche in questo periodo di isolamento per il Coronavirus, continua a non essere da meno. La foto che ha postato sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 1,1 milioni di followers, lo vede con indosso una maglia con il modello di autocertificazione da utilizzare per potersi muovere dalle proprie abitazioni. Una moda piuttosto strana e particolare, ma dall’ex king dei paparazzi ci si può aspettare di tutto. Fino a qualche giorno fa si è parlato di lui in merito al compleanno che ha recentemente festeggiato. I suoi 46 anni li ha festeggiati con il figlio Carlos e la ex moglie Nina Moric, con cui sembra essere avvenuto un riavvicinamento.

Fabrizio Corona sembra proprio voler inaugurare una ‘nuova moda‘ e lanciare un nuovo stile con la sua maglietta. La descrizione del suo post parla chiaro: “Simbolo di un periodo che rimarrà nella storia e che andrà ricordato per sempre. Mode e regole. Icona“. L’ex paparazzo vuole, chiaramente, restare nella storia.

