Elisabetta Franchi: chi è la nota stilista, curiosità e vita privata

Chi è la nota stilista italiana Elisabetta Franchi, fondatrice del marchio Betty Blue: carriera, curiosità e vita privata, cosa sapere su di lei.

Elisabetta Franchi è una nota stilista italiana che nel 1998 ha fondato Betty Blue insieme con Sabatino Cennamo, imprenditore e suo marito.

Leggi anche –> Chi è Mirna Casadei: età, vita e carriera dell’home stager di Detto Fatto

La loro prima linea di abbigliamento è chiamata Celyn b. e punta sia al mercato italiano che all’esterno. Nel 2002 nasce il primo negozio monomarca a Viareggio.

Leggi anche –> Joanna Grunt: chi è la stilista di lingerie, curiosità e vita privata

Se vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie di tv e di gossip CLICCA QUI

Cosa sapere su Elisabetta Franchi, nota e apprezzata stilista

I punti vendita si estendono a Firenze e Bologna, quindi nel 2006 sbarcano in Russia, con ben quattro flagship store. Altri due ne vengono aperti nel 2007 a Mosca. Nel 2008-2009 il marchio diventa Elisabetta Franchi Celyn b., infine nel 2012 solo Elisabetta Franchi. Per la stilista, l’anno della svolta è il 2011, quando a settembre il brand presenta le sue collezioni Primavera/Estate in occasione della Settimana della moda di Milano.

Appena un mese dopo viene aperto il negozio online e l’espansione all’estero raggiunge le principali capitali mondiali. Fautrice di una filosofia green, si dedica tra l’altro alla realizzazione di pellicce ecologiche. Inoltre utilizza materiali per l’imballaggio provenienti da carte certificate FSC. Qualche anno dopo la morte del marito, il fondo Trilantic Capital Partners acquisisce il 30% della Betty Blue S.p.A., ma il 70% rimane sotto il controllo di Elisabetta Franchi. La stilista negli anni ha costruito un impero con un patrimonio importante e un fatturato estero che costituisce oltre il 36% del fatturato totale. Nel 2014, l’esordio sulle passerelle milanesi durante le sfilate della Milan Fashion Week, tre anni dopo la stilista si riprende il 100% di Betty Blue.