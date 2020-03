DiMartedì: anticipazioni e ospiti della puntata del 31 marzo 2020

DiMartedì: tutte le informazioni e gli ospiti ospiti di Giovanni Floris nella puntata del 31 marzo.

DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, va in onda come ogni settimana per approfondire i temi più importanti di attualità politica ed economica. Ovviamente ampio spazio sarà dato al Coronavirus e ai cambiamenti che sta portando all’interno della società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni

Il tema di questa sera sarà come abbiamo detto, ancora il Coronavirus. Dopo i dati allarmanti delle scorse settimane, negli ultimi giorni i numeri cominciano a far intravedere un barlume di speranza. I morti sono comunque ancora molti e il picco si attende per la terza settimana di aprile.

Nel corso della puntata di oggi, 31 marzo, si analizzeranno questi dati per capire se le misure prese saranno sufficienti per arginare il contagio. Si festeggerà la Pasqua in quarantena, anche il Governo sta pensando – sempre in base al numero dei contagi – ad un piano di riaperture: si dovrà andare ancora in giro con la mascherina e mantenere il metro di distanza.

Successivamente riapriranno bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri, visto che sono le attività più complicate per la messa in sicurezza. Ampio spazio poi a DiMartedì alle conseguenze economiche di questo prolungato lockdown. Tra le altre misure previste, il bonus ai Comuni di 400 milioni, e quello una tantum dell’Inps di 600 euro che sale a 800 per le partite Iva.

Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di stasera, 31 marzo in prima serata alle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.