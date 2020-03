Oltre al disagio della quarantena imposta dal Coronavirus, Cristiano Malgioglio ha dovuto fare i conti con la scomparsa di una delle persone a lui più care.

Non è un periodo facile per nessuno, complice la rigorosa quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus. Soprattutto per Cristiano Malgioglio che, già provato dall’isolamento e dalla reclusione, si trova a fare i conti con un dolore enorme, dopo aver ricevuto la notizia della morte di Lucia Bosè.

Malgioglio ha raccontato al settimanale DiPiù Tv che è stato informato del triste evento con un messaggio inviato sul suo telefono da un amico: “Mi sono sentito morire – ha confessato – e sono scoppiato in un pianto dirotto”. La scomparsa della grande attrice nei pressi di Madrid proprio a causa del Coronavirus ha lasciato in lui un vuoto incolmabile.

Malgioglio col cuore spezzato per la morte di Lucia Bosè

“Ancora non posso crederci, c’eravamo sentiti soltanto un mese fa – ha raccontato Malgioglio al settimanale -. L’avevo chiamata perché dovevo andare a Madrid per lavoro e mi sarebbe piaciuto passare a trovarla”. Lucia Bosè, sua grande amica da sempre, era a volte dissacrante, come quando raccontò di avere rovinato un servizio di piatti dipinti a mano che le aveva donato Picasso, dopo che li mise in lavastoviglie senza pensarci: “Le feci notate che aveva perso un patrimonio, lei si fece una risata e mi disse: ‘Ormai che cosa ci posso fare?’”.

Quella tra Cristiano Malgioglio e Lucia Bosè era una bella e vera amicizia, fatta di confidenza, stima, fiducia, ma anche tante risate. Una volta, racconta ancora Malgioglio, gli svelò con un sorriso di aver ricevuto tanti tradimenti del torero Dominguin: “Ho sempre pensato che questo suo sorridere fosse un modo per esorcizzare le delusioni sentimentali che aveva avuto”. Anche per questo Malgioglio ha deciso di dedicarle una delle sue canzoni: L’Angelo Azzurro. Un brano scritto con il grande Umberto Balsamo e il cui titolo sembra calzare a pennello: “Angelo come quelli che ha amato per tutta la vita; azzurro come il colore dei suoi capelli”.

