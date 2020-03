Covid 19 Italia mascherine | altro ingente sequestro | colpito un commerciante

Situazione Covid 19 Italia mascherine sequestrate ad un commerciante. Come in tante altre odiose situazioni, anche questa persona ci speculava su.

Emerge ancora una volta un caso di speculazione legato all’emergenza sanitaria Covid 19 Italia e legato alla vendita di materiale sanitario fuori legge.

LEGGI ANCHE –> Positivi in giro a passeggio rischiano di fare esplodere nuovi focolai

Se in diverse situazioni nei giorni scorsi erano emerse irregolarità in merito a rincari tanto mostruosi quanto immotivati sul prezzo di vendita delle mascherine protettive da parte di ignobili speculatori (in più di una occasione anche farmacisti) adesso si apprende di un’altra occasione colta al volo da un commerciante approfittatore. Si tratta del titolare di un supermercato, il quale vendeva mascherine realizzate con tessuto non regolamentare. Succede a Roma, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere hanno denunciato a piede libero un uomo che gestisce un supermercato che sorge in via di Torrevecchia. L’accusa nei confronti di questa persona è frode. Nel suo esercizio commerciale c’era anche un cartello che pubblicizzava la vendita di mascherine non conformi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Emilia Romagna | lo strano caso di Ferrara e provincia | “È immune”

LEGGI ANCHE –> Bonus 600 euro a chi spetta | le istruzioni Inps su come richiederlo

Covid 19 Italia mascherine, altro ingente sequestro in un esercizio commerciale

Erano importate dalla Cina e spacciate per mascherine chirurgiche. Il prezzo di vendita era di 9,99 euro per ogni pacchetto contenente 5 pezzi. Mancavano del tutto le informazioni relative la tracciatura del prodotto, ed anche i foglietti illustrativi nella nostra lingua. I soli Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno provveduto a sequestrare la bellezza di 33.230 mascherine negli ultimi giorni di questa crisi Covid 19 Italia che va avanti da ormai un mese e mezzo, con tre settimane piene di quarantena. Bisognerà ancora continuare ad osservare le misure restrittive comunicate dal governo, per il bene di tutti noi.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, le misure messe in atto dal governo hanno salvato 40.000 vite