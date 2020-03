Restano importanti e gravi i numeri legati alla situazione Covid 19 Emilia Romagna, come in Italia. Ma giunge una buona notizia da Parma finalmente.

Un risultato molto significativo si registra a Parma nell’ambito di quello che è l’insieme delle disastrose conseguenze legate alla situazione Covid 19 Emilia Romagna ed anche Italia in generale. La città ducale è in assoluto una delle più colpite dal Coronavirus nel nostro Paese.

Ma il direttore del Pronto Soccorso e di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Parma, dottor Francesco Scioscioli, comunica una buona notizia. “Il nostro pronto soccorso si svuota, c’è un trend in calo per quanto riguarda l’ingresso nella nostra struttura di nuovi pazienti infetti dalla malattia. I nuovi episodi sono in decisa diminuzione, molto probabilmente grazie alle misure restrittive comunicate dal governo e che tutti noi dobbiamo ancora rispettare. Questo sta evidentemente dando i primi risultati”.

Covid 19 Emilia Romagna, da Parma finalmente buone notizie

Nello scorso fine settimana soltanto in pochissimi hanno dovuto fare ricorso ad un ricovero in ospedale. Ma nell’ambito della situazione Coronavirus Emilia Romagna, i soggetti colpiti erano stati molto di più, al punto che si riscontrava un forte afflusso giornaliero di persone infette. Ed anche all’ospedale di Parma il personale medico ed infermieristico ha dovuto lavorare incessantemente e senza sosta per parecchie ore al giorno. Questo lascia anche pensare ad un, per ora, scongiurato pericolo di collasso della struttura sanitaria.

“Ma non abbassiamo la guardia: restiamo a casa”

“È bene che le persone continuino a restare a casa e non abbassare la guardia. Non sappiamo se il picco sia arrivato, alcuni dicono che è alle porte. Ma è presto per dirlo, ed anche se i casi sono in discesa da noi, i numeri restano comunque alti altrove” aggiunge il dottor Scioscioli. “Permane il livello di vigilanza molto alto, sperando comunque che quello che sta accadendo ora da noi possa rappresentare un segnale positivo per l’immediato futuro”. A Parma e provincia i casi di Coronavirus si attestano sulle 1859 persone contagiate, con 330 decessi.

