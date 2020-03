Coronavirus: la stilista Elisabetta Franchi impegnata in prima linea – VIDEO

La stilista Elisabetta Franchi impegnata in prima linea nella lotta al Coronavirus: la raccolta fondi per le strutture d’emergenza e i social.

La stilista Elisabetta Franchi ha annunciato una personale donazione agli ospedali italiani ormai al collasso. La campagna, attivata sulla piattaforma Gofundme, è soprattutto un sostegno alle situazioni di maggiore emergenza.

Intanto la stilista sui social continua a essere attiva con dirette in compagnia di vip, da Diletta Leotta a Simona Ventura. Il suo impegno non è passato inosservato e sono in molti ad apprezzare quanto sta facendo la stilista.

La raccolta fondi di Elisabetta Franchi contro il Coronavirus

La stilista, fautrice di una filosofia green, si dedica tra l’altro alla realizzazione di pellicce ecologiche. In queste difficili settimane, il suo impegno è a tutto campo, come molti altri personaggi pubblici del resto. Seguitissima con le sue dirette, grazie anche all’hashtag #sevuoipuoi, la stilista è anche impegnata in una serie di iniziative benefiche.