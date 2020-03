Coronavirus, minuto di silenzio su Rai e Mediaset | Martedì 31 marzo ore 12:00

Minuto di silenzio anche su Rai e Mediaset in memoria delle vittime del coronavirus in Italia. Si rispetterà martedì 31 marzo alle ore 12:00.

Mediaset Italia ha deciso di unirsi all’iniziativa dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per commemorare le vittime del Coronavirus. A Mediaset e ANCI si unisce anche la Rai, come dichiarato dall’azienda ieri pomeriggio. Mediaset ha rilasciato una nota ufficiale attraverso la quale comunica che oggi, martedì 31 marzo, alle ore 12:00, su tutte le sue reti sarà rispettato un minuto di silenzio assoluto. Oltre alla televisione, anche tantissimi comuni italiani hanno dichiarato di partecipare all’iniziativa commemorativa.

Potrebbe interessarti anche –> Coronavirus, medico pianista suona i Queen in ospedale: emozione a Varese

Minuto di silenzio su Rai e Mediaset, si commemorano le vittime del Covid-19

Il comunicato Mediaset è stato pubblicato anche sui principali profili social dell’azienda, che invita tutti i suoi telespettatori ad unirsi al minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid-19. Si legge: “Un minuto di silenzio assoluto su tutte le reti Mediaset dalle 12.00 alle 12.01. E una semplice scritta che si compone sullo schermo: ‘Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari’. Così, Mediaset aderisce al primo momento collettivo per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. Sarà il nostro modo, domani, di esporre la bandiera a mezz’asta”. Anche le reti del servizio pubblico aderiscono all’iniziativa lanciata dall’ANCI, e domani 31 marzo 2020 rispetterà un minuto di silenzio in memoria dei deceduti anche RAI. Sul sito dell’emittente televisiva si legge: “La Rai raccoglie l’invito dell’Anci: martedì 31 marzo, alle 12 le reti generaliste e la radio osserveranno un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari”.

Visualizza questo post su Instagram Coronavirus: domani alle 12 silenzio assoluto su tutte le reti Mediaset. 🌑 Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui_mediaset) in data: 30 Mar 2020 alle ore 11:36 PDT

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!