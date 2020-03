Carolina Di Domenico, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Carolina Di Domenico, chi è la conduttrice televisiva, dagli esordi a Disney Club a MTV e Sanremo.

Napoletana, classe 1979, Carolina Di Domenico ha esordito in televisione a fine anni Novanta con Disney Club, prima su Raiuno e quindi su Raidue, insieme a Giovanni Muciaccia per quattro stagioni.

Leggi anche –> Daniela D’Urso: chi è la sorella della nota conduttrice

In molti la conoscono e la ricordano perché è stata a lungo volto di MTV Italia e di fortunate trasmissioni come Dancefloor Chart e Hitlist Italia.

Leggi anche –> Jill Cooper, chi è l’insegnante di fitness e conduttrice tv

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Carolina Di Domenico

Successivamente, insieme a Federico Russo affianca Marco Maccarini e Giorgia Surina nella conduzione di TRL, trasmissione di punta dell’emittente musicale. Il programma itinerante di MTV ha avuto un grande successo, quindi a partire da ottobre 2005 Carolina Di Domenico ha condotto A night with, un programma di monografie e approfondimento musicale. Nel frattempo, ha recitato nella fiction televisiva Distretto di Polizia nell’episodio “Il sequestro”. Grazie a Disney Club vince due volte il Telegatto, mentre nel 2007 Pippo Baudo la sceglie per il Festival di Sanremo. La giovane presentatrice conduce insieme al critico musicale Dario Salvatori, la rubrica musicale Perché Sanremo è Sanremo. Undici anni dopo, torna a Sanremo insieme a Edoardo Leo e conduce il Dopofestival.

Nel 2009 conduce il programma Sugo su Rai 4, due anni dopo su LA7 conduce Dottori in prima linea, un format dedicato al mondo della medicina. Nel 2012, anno del terremoto in Emilia è insieme ad Alessandro Cattelan su SKY nella conduzione dell’evento Italia Loves Emilia, concerto in diretta dal Campovolo di Reggio Emilia. Nel 2013 affianca Fabio Troiano nel programma The Voice of Italy. Passa quindi a Dea Junior, dove conduce trasmissioni per i più piccoli. Storica compagna del leader del gruppo musicale italiano dei Velvet, Pierluigi Ferrantini, dal quale ha due figli, Carolina Di Domenico è anche testimonial AISM nella campagna La gardenia dell’AISM a partire dal 2010. Al cinema ha interpretato le pellicole Eccomi qua, regia di Giacomo Ciarrapico, e Una canzone per te, regia di Simone Herbert Paragnani.