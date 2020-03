“Cancellate gli show di Barbara d’Urso”: via alla petizione, già 40mila firme

Dopo la preghiera con Matteo Salvini esplode la contestazione nei confronti di Barbara d’Urso: ecco il testo infuocato dell’iniziativa.

A qualcuno, anzi moltissimi, la preghiera recitata in diretta da Barbara d’Urso e Matteo Salvini durante l’ultima puntata di Live su Canale 5 non è andata proprio giù. L’episodio risale alla scorsa domenica, domenica 29 marzo, quando il leader della Lega ha chiesto di recitare un “Eterno Riposo”, e la conduttrice non se l’è fatto ripetere due volte.

Un gesto che però, paradossalmente, ha diviso gli animi. E così su Change.org è stata lanciata una petizione che chiede ai vertici Mediaset l’immediata chiusura delle trasmissioni della Barbara Nazionale. Iniziativa che peraltro ha subito raccolto un ampio consenso: è già stata firmata da circa 40mila persone…

Leggi anche –> Barbara D’Urso e Matteo Salvini recitano ‘L’Eterno riposo’ per le vittime del Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi vuole mettere al bando i programmi di Barbara d’Urso

“Purtroppo – si legge nella petizione volta a estromettere Barbara d’Urso dalla conduzione degli show Mediaset – sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui. Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente […] dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico”.

Anche diversi esponenti politici, ecclesiastici e televisivi non hanno mancato di esprimere il proprio dissenso su quanto andato in onda. “Francamente non l’ho visto – ha detto, tra gli altri, Paolo Bonolis intervenendo nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora – ma me l’ha raccontato mia moglie stamattina. Ha detto ‘Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri…’ Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre”. “Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”, ha concluso con il consueto sarcasmo.

Leggi anche ->Salvini in giro con la fidanzata “nonostante il Coronavirus” – VIDEO

Leggi anche ->Barbara D’Urso | “Io a letto con Fabio Testi | gli vibravano le mutande”

EDS