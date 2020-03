Bologna | terremoto nella notte | panico tra la gente | FOTO

Terremoto Bologna: una scossa sismica colpisce la provincia del capoluogo dell’Emilia-Romagna, la scossa avvertita anche in città.

Una scossa di terremoto a Bologna ha avuto luogo nel corso delle prime ore di martedì 31 marzo 2020. Lo hanno segnalato i sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il movimento tellurico si è verificato per la precisione in una area della provincia felsinea, con epicentro manifestatosi nel piccolo comune di Fontanelice. Altre località molto prossime all’epicentro sono Borgo Tossignano e Casola Valsenio.

L’orario preciso del sisma coincide con le ore 03:19, la magnitudo riscontrata dalle apparecchiature dell’INGV è di magnitudo 3.0. Abbastanza forte quindi da essere avvertita dalla popolazione. Alcuni sono anche scesi in strada, da quanto risulta, mentre non mancano anche le immancabili testimonianze sui social network, nonostante l’ora tarda. Il terremoto avvertito a Bologna e provincia ha suscitato ulteriore apprensione a quella già esistente per via della delicata situazione legata alla epidemia da Coronavirus.

