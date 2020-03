I Backstreet Boys tornano insieme, la riunione virtuale a sorpresa

I Backstreet Boys tornano a sorpresa con una riunione virtuale. L’iniziativa è stata organizzata per raccogliere fondi per l’emergenza Covid-19 negli Stati Uniti.

Le note di “I Want It That Way ”, il brano di maggior successo dei Backstreet Boys, in queste ore sono state ascoltate di nuovo da migliaia di persone grazie ad un video pubblicato dalla band statunitense sui propri profili social. Nel video la canzone è accompagnata da una serie di immagini che mostrano il periodo di isolamento forzato per combattere il Coronavirus. Nel filmato Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson si trovano in cinque postazioni diverse, all’interno delle loro rispettive case, ma cantano in perfetta armonia come se fossero tutti insieme su un palco, come una volta. Alcuni di loro mostrano anche i propri figli. Il video ha fatto andare in visibilio i fan e followers della band: al momento su Instagram registra 845.322 visualizzazioni, e su Facebook ben 1.435.404. I Backstreet Boys hanno pubblicato il post per partecipare all’iniziativa lanciata da iHeartRadio e pilotata da Elton John, che ha come unico scopo quello di raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti.

Chi sono i Blackstreet Boys