Andrea Mainardi, grave lutto: morto il padre dello chef

Grave lutto per lo chef Andrea Mainardi, morto il padre: l’annuncio su Instagram della conduttrice televisiva Antonella Clerici.

Un grave lutto ha colpito il cuoco Andrea Mainardi, noto soprattutto per la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive. A darne notizia, con un post sui social, è Antonella Clerici, grande amica dello chef.

Divenuto popolare in seguito alla sua partecipazione al cooking show di Rai 1 La prova del cuoco e allievo di Gualtiero Marchesi, lo chef della televisione piange oggi la scomparsa del padre.

Lutto per Andrea Mainardi: addio al suo papà, il cordoglio della Clerici

Non si conoscono le cause del decesso dell’uomo, che a quanto pare era malato da tempo. Su Instagram, il messaggio di cordoglio di Antonella Clerici per Andrea Mainardi, suo collaboratore del quale è stata anche la testimone delle nozze con Anna, qualche tempo fa. La conduttrice posta proprio una foto del matrimonio.

Poi scrive: “Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi. Un grande dolore. Ti abbraccio forte, Andrea. E con te anche la tua mamma Michelle, e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. Andrea Mainardi e Anna Tripoli, Vice Presidente AIB Giovani Imprenditori Education, sono legati da diversi anni: “Ogni volta che ti guardo mi si disegna un sorriso, mi batte forte il cuore”, le parole che qualche tempo fa lo chef le aveva dedicato.