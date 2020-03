Stasera in tv 30 marzo: cosa guardare per viaggiare con la fantasia

Cosa guardare in televisione stasera per viaggiare con la fantasia: film, reality e documentari da non perdersi.

Oggi, lunedì 30 marzo, è un altro giorno di quarantena. Siamo chiusi in casa per via dell’emergenza Coronavirus e la televisione è diventata ormai una compagna inseparabile. Se non avete a disposizione piattaforme di servizi streaming, i canali in chiaro diventano fondamentali per passare il tempo. Ma se siete degli instancabili viaggiatori sarete alla ricerca di qualche programma televisivo che vi possa far viaggiare con la fantasia. Cosa propone allora la televisione per questa sera? Quali sono i programmi, i film o i documentari che andranno in onda oggi, 30 marzo, e che possono soddisfare la nostra voglia di viaggiare?

Come “viaggiare” dal divano: cosa c’è in tv stasera?

Se siete tra coloro che, prima dell’emergenza Coronavirus, erano sempre in viaggio con la valigia pronta per ogni vacanza possibile ed immaginabile ecco qualche programma tv in onda questa sera che potrebbe portarvi verso terre lontane.

Il Commissario Montalbano: un giallo, vero, ma girato tra la Sicilia e, per questa puntata, il Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento con il mistero, la simpatia di Zingaretti, ma anche panorami mozzafiato.

Matrimonio a Parigi: pronti a ridere con la combriccola di Massimo Boldi? Questa sera su Canale 5 si vola con le risate in Francia, precisamente a Parigi dove è ambientata questa esilarante commedia.

4 Ristoranti: il reality culinario di Alessandro Borghese questa sera vi porta nel Gargano. Una location bellissima, piena di grande curiosità di scoprire e panorami mozzafiato. Oltre ad una cucina da far venire l’acquolina in bocca a chiunque.

Little Big Italy: Francesco Panella questa sera vola a Dallas per scoprire qual è il ristorante italiano più buono della zona. Oltre ai ristoranti però voi da casa potrete godere di scorci interessanti e curiosità sulla vita del posto.

Un’estate in Florida: su Rai Premium voliamo al mare, in Florida con questo film piacevole e leggero che vi porterà a godere di paesaggi marini, spiagge bianche e assolate e straordinari tramonti.

Case su misura: se avete sempre sognato di realizzare una casa “a vostra immagine” questa sera con Chip e Joanna Gaines volerete nella città di Lorena, in Texas. I due protagonisti sono Angela e Yanett Silva che dovranno vedere tre case, ma non mancheremo di approfondire anche i quartieri e i paesaggi di questa zona.