Stasera in tv – Stasera Italia Speciale, le anticipazioni del 30 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 marzo, con la nuova puntata di Stasera Italia Speciale: ecco le anticipazioni di oggi

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 30 marzo, con una nuova puntata di “Stasera Italia Speciale“, il talk show a cura della redazione Videonews, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ci sarà alla conduzione Barbara Palombelli, alle prese in questo periodo con l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il resto dell’Europa. Tante interviste e documenti esclusivi con la possibilità di trattare gli argomenti più in voga delle ultime settimane.

Stasera in tv – Stasera Italia Speciale, le testimonianze

Nelle scorse puntate è stato presente anche Barretta, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia con le testimonianze anche del laboratorio dell’IRBM Spa, che sta mettendo a punto un vaccino che tra poche settimane si potrà sperimentare. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 marzo, con una nuova puntata di Stasera Italia Speciale con la conduzione di Barbara Palombelli. Tanti collegamenti per dare così voce ai protagonisti degli ultimi che stanno cercando in tutti i modi di fronteggiare all’emergenza Coronavirus.