Piero Chiambretti, il conduttore di CR4 – La Repubblica delle Donne, annuncia di essere guarito dal Coronavirus. Per lui sono stati momenti di sconforto e dolore.

Il conduttore Piero Chiambretti è guarito dal Coronavirus. Viene annunciato in una nota diffusa da Mediaset, dove fa sapere di essere stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo. Il presentatore di #CR4 – La Repubblica delle Donne ha passato momenti difficili in queste settimane, causati dalla perdita della madre alla quale era molto legato.

“Lunghi giorni di malattia e sconforto psicologico“, così viene commentato da Piero Chiambretti il periodo che ha passato a causa della malattia. Ora lo attende il periodo di convalescenza. Nella nota di Mediaset, il conduttore ha ringraziato il personale sanitario per la grande competenza e umanità dimostrata nei suoi confronti. Giorni fa, un’amica aveva rivelato che Piero stava combattendo contro la malattia che, finalmente, stava sconfiggendo. Quando le trasmissioni televisive riprenderanno, il conduttore tornerà sul palco di #CR4, per la felicità di tutti i telespettatori e dei suoi colleghi e amici che hanno fatto gli auguri per la sua guarigione.

Il messaggio di speranza di Piero Chiambretti

“Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti“, questo il messaggio del conduttore televisivo Piero Chiambretti, che ha sconfitto il Coronavirus e vuole infondere coraggio a tutti i suoi amici, colleghi e telespettatori. Tutti non vedono l’ora che Chiambretti possa tornare in televisione, per potersi distrarre anche dalla morte della madre.

