Perde il lavoro per il Coronavirus, 29enne si impicca alla tromba delle scale

Ha perso il lavoro a causa del Coronavirus e, in preda alla disperazione, ha compiuto il gesto più estremo a soli 29 anni: tragedia nella provincia di Torino.

E’ una notizia drammatica quella che arriva dalla periferia di Carmagnola, in provincia di Torino: un ragazzo di 19 anni si è tolto la vita impiccandosi alla tromba delle scale del condominio in cui viveva con la sua famiglia. Aveva appena perso il lavoro per via dell’emergenza legata al Coronavirus e, in preda alla disperazione più nera, ha deciso di farla finita.

Un’ennesima vittima indiretta del Coronavirus

Il 29enne del Torinese non è che l’ennesima vittima tra i tanti giovani lavoratori in difficoltà in questo periodo, al pari delle aziende per cui lavorano (o lavoravano). Il ragazzo, laureato in lingue, già soffriva di problemi di depressione, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata qualche giorno fa, quando la ditta per cui lavorava gli ha annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione.

Seguendo una delle misure introdotte con gli ultimi decreti governativi, infatti, l’azienda per cui il 29enne lavorava aveva sospeso la produzione chiudendo in maniera temporanea, e risolvendo il contratto a tempo determinato che il ragazzo aveva firmato appena 8 mesi fa. A trovare il cadavere del giovane è stato suo padre, che insieme alla madre ha poi raccontato ai Carabinieri che era stato proprio quel lavoro, a lungo cercato e finalmente trovato, a farlo uscire dal tunnel della depressione. Tunnel nel quale è ripiombato improvvisamente per via della nuova emergenza sanitaria, stavolta senza via d’uscita.

