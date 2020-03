Olimpiadi Tokyo rinvio Coronavirus: le nuove date – VIDEO

Sono state rinviate al 2021 le Olimpiadi di Tokyo: ‘sconfitte’ dal Coronavirus, la decisione dei giorni scorsi e le nuove date delle gare.

Come noto, le Olimpiadi di Tokyo verranno spostate al 2021 e non si terranno come previsto tra il 24 luglio e il 9 agosto 2020. La scelta è ovviamente legata al Coronavirus, il cui contagio ormai ha coinvolto il mondo.

Leggi anche –> Olimpiadi di Tokyo ‘sconfitte’ dal Coronavirus: rinviate al 2021 – VIDEO

Dopo la decisione, assolutamente inedita, ma ampiamente prevista e soprattutto necessaria viste anche l’attuale situazione e le condizioni degli atleti, che anche se finisse tutto avrebbero poco tempo per allenarsi, oggi arrivano le date.

Leggi anche –> Sintomi Coronavirus: quali sono e cosa bisogna fare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le gare della prossima edizioni dei Giochi Olimpici di Tokyo si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Lo ha detto il presidente del comitato organizzatore dei Giochi Yoshiro Mori. Praticamente, la manifestazione viene spostata esattamente di un anno: se si fossero disputate quest’anno, le gare si sarebbero tenute dal 24 luglio al 9 agosto. Le Paralimpiadi inizieranno il 24 agosto e proseguiranno fino al 5 settembre. Nell’estate 2021 erano previste competizioni importanti, come per esempio i mondiali di atletica, che si dovranno svolgere in periodi diversi.