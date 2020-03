Maxi Lopez attacca Wanda Nara: “Hai messo in pericolo i nostri figli”

Maxi Lopez si è scagliato contro l’ex moglie Wanda Nara, accusandola di aver messo a rischio la vita dei figli riportandoli in Lombardia.

Da diversi anni ormai Maxi Lopez e Wanda Nara discutono e si accusano a vicenda per mezzo stampa o tramite i social. Al centro dei battibecchi tra i due c’è sempre la questione figli. I due infatti hanno avuto tre bambini prima di divorziare e spesso si sono scontrati per questioni legate all’affidamento, al pagamento degli alimenti e al numero di giorni in cui questo dovevano stare dall’uno o dall’altra.

L’attaccante in più di un’occasione, inoltre, si è lamentato del fatto che l’ex moglie non gli permette di parlare con i figli. Accusa che è stata rispedita al mittente. In queste ore Maxi è tornato all’attacco, scrivendo: “Hai portato i nostri figli da Parigi all’epicentro del contagio – tuona il calciatore – Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena durante una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”.

Maxi Lopez duro con Wanda Nara: “Mi indigna che tu non abbia coscienza”

L’invettiva dell’attaccante argentino continua con un’accusa di incoscienza nei confronti dell’ex compagna: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”. Al momento la diretta interessata non ha risposto alla critica pubblica dell’ex marito.