Mamma, papà e due figli: tutti morti per Coronavirus a Voghera

Angela Albergati è stata l’ultima ad andarsene: stroncata dal Coronavirus come i figli Daniele e Claudio e il marito Alfredo Bertucci.

Prima il marito, Alfredo Bertucci, poi i due figli, Daniele e Claudio, e infine è toccato anche a lei: Angela Albergati è stata stroncata insieme al resto della sua famiglia dal Coronavirus. La tragedia si è consumata a Voghera (Pavia). La donna aveva 77 anni e abitava in corso XXVII Marzo. E’ deceduta nell’ospedale della cittadina. Il personale del 118 l’aveva soccorsa mercoledì scorso ma la sua lotta tra la vita e la morte le ha purtroppo riservato lo stesso destino dei suoi familiari.

Un’intera famiglia cancellata dal Coronavirus

Alfredo Bertucci, un fabbro di 86 anni molto conosciuto e stimato a Voghera, e i due figli Daniele, di 54 anni, e Claudio, di 46 anni, se ne sono andati nel giro di pochi giorni, lasciando un’intera comunità senza parole. Un dramma nel dramma, il loro: si sono contagiati il virus gli uni con gli altri in modo rapidissimo e, purtroppo, fatale per tutti.

I sintomi sono stati sempre gli stessi: febbre alta, tosse, grave difficoltà respiratoria dovuta ai polmoni ormai compromessi. Al loro arrivo in ospedale la situazione era già disperata e irreversibile, sebbene non avessero articolari problemi di salute preesistenti. Lo scorso sabato mattina, alla presenza di pochissime persone, sono state benedette le salme del padre e dei due figli, che tutti ricordano come ragazzi in gamba e con una gran voglia di lavorare. Ora, tristemente, toccherà anche alla madre.

