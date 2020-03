Mamma 33enne cade dal balcone e muore: lascia 4 figli disperati

Terri Davison era rimasta gravemente ferita alla testa dopo la caduta da un balcone di un condominio di Throckley, Newcastle (Regno Unito), due settimane fa.

Terri Davison è morta a soli 33 anni dopo una tragica caduta dal balcone di un appartamento a Throckley, Newcastle (Regno Unito), due settimane fa, lasciando quattro figli smarriti disperati. La donna, che tutti descrivono come una mamma “devota”, è stata portata al Pronto soccorso del Royal Victoria, ma i medici hanno subito detto ai familiari che non si poteva fare nulla per salvarla. I suoi figli Josh, 11 anni, Amie, 10, Sophie, 6 e Joey, 4, le hanno dato l’ultimo saluto in ospedale.

E’ la nonna materna Lynne Davison adesso a occuparsi di loro. “Ha dedicato la sua vita ai bambini – racconta la mamma di Terri, 59 anni -. Terri è stato il personaggio più grande, più rumoroso e più esuberante che si potesse conoscere. Era una madre geniale, era incredibile. Voglio solo mantenere viva la sua memoria ora e dare loro la vita migliore che possono avere e fare tutte le cose che Terri ha sempre voluto fare con loro. Devo farlo per lei. La mia vita ora è dedicata alla cura dei suoi figli”.

Il volo dal balcone che non ha lasciato scampo a una mamma adorabile

Terri e i suoi figli vivevano vicino a Lynne in zona Newburn a Newcastle e si vedevano tutti i giorni. Ma quando Lynne, direttore dei lavori in un cantiere edile, è tornata a casa dal lavoro la sera di mercoledì 18 marzo e si è accorta che sua figlia e i suoi nipoti non le rispondevano, ha capito subito che era successo qualcosa di grave. Verso mezzanotte ha ricevuto una telefonata dal nipote maggiore, Josh, che le ha detto freneticamente che sua madre era caduta da un balcone e la sua testa sanguinava. La nonna, sconvolta, si è precipitata da loro.

“Mentre Josh stava parlando, ho sentito tutte le sirene che passavano”, ha ricordato Lynne. “Quando sono arrivata lì, Terri giaceva a terra e sapevo che non sarebbe sopravvissuta”. Terri è infatti morta due giorni dopo. “In ospedale hanno fatto sedere i bambini e hanno spiegato che la loro mamma se ne sarebbe andata. L’hanno salutata uno per volta. Hanno il cuore spezzato ma sono stati fantastici”. Il funerale si terrà venerdì presso il crematorio di West Road a Newcastle. Causa restrizioni dovute al Coronavirus, la famiglia spera di poter trasmettere il funerale in diretta su Facebook in modo che i numerosi amici di Terri possano essere presenti.

La Polizia ha aperto un’inchiesta per accertare le esatte circostanze dell’accaduto, anche se a quanto sembra si sarebbe trattato solo di un tragico incidente. Terri aveva avuto problemi di salute mentale in passato, ma negli ultimi tempi era sempre stata di buon umore, e nessuno crede che si sarebbe tolta la vita. “Ha dedicato tutta la sua vita a quei bambini e non li avrebbe mai lasciati”, conclude sua madre.

