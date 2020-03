Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama, cast, curiosità sul film

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: torna su Italia Uno il quinto capitolo della saga del mago più famoso del mondo.

Continua il grande successo per la saga del mago creato da J.K. Rowling. Siamo ormai giunti al quinto capitolo, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, che vede un Harry Potter ormai 15enne alle prese con il ritorno di Lord Voldemort. Il pubblico premia la scelta di rimandare in onda tutta la saga, visto che martedì scorso Harry Potter e il Calice di Fuoco ha battuto la fiction di Rai Uno su Alberto Sordi. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di martedì 24 marzo: Permette? Alberto Sordi ha conquistato 4.226.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 – E’ guerra totale, ma quando finirà? ha raccolto davanti al video 1.685.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.534.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Calice di Fuoco ha catturato l’attenzione di 4.430.000 spettatori (16.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.521.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Commando totalizza un a.m. di 1.563.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.771.000 spettatori con uno share del 6.4%.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama

Voldemort è tornato, anche se nessuno sembra crederci. Cornelius Caramell, Ministro delle istituzioni magiche, in particolare sembra non credere alle parole di Harry e cerca di reprimere tutti coloro che affermno il contrario. Il mago, sopravvissuto assieme al cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori, viene sospeso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano. L’intervento in tribunale di Silente reintegra il ragazzo e gli fa conoscere dell’Ordine della Fenice, un gruppo di maghi che combattono contro Voldermort.

Mentre il nemico di Harry recluta i suoi fedelissimi, Silente combatte su due fronti: contro i Mangiamorte – i maghi che stanno dalla parte del signore oscuro – e quello politico e ottuso di Caramell, che si ostina a negarne il ritorno. Rimosso Silente dalla presidenza di Hogwarts, questa volta Harry dovrà cavarsela da solo, ma altri presto si aggiungeranno alla sua causa.

Cast

Oltre ai soliti tre protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, ed Emma Watson in questo quinto capitolo ci sono dei nuovi attori, tutti come sempre inglesi. Si sono aggiunti infatti tra gli altri Imelda Staunton, Helena Bonham Carter, Mark Williams, Julie Walters e Emma Thompson.

Curiosità

Nella scena in cui Harry parla del suo bacio con Cho, lui, Ron e Hermione scoppiano a ridere.Si trattava di un errore che il regista David Yates non ha voluto tagliare in montaggio.

Dovendo mostrare l’albero genealogico dei Black, è stato chiesto aiuto a J.K. Rowling, che ha fornito un quadro dettagliato di oltre 70 nomi della famiglia di Sirius.

Dal momento che il film ha necessitato di moltissime scene di battaglia, è stato ingaggiato il coreografo Paul Harris per studiare un vero e proprio balletto che ha insegnato ai personaggi principali.

La Sala delle Profezie è il primo set completamente creato in digitale. Costruirlo infatti sarebbe stato troppo costoso – sarebbero servite 15.000 sfere di cristallo – e avrebbe richiesto troppo tempo.