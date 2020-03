Intera famiglia con 2 bimbi trovata morta in casa: “Terribile scoperta”

I cadaveri di quattro persone e di un cane sono stati trovati dagli agenti di Polizia in una casa di Woodmancote, nel Sussex (Regno Unito).

La Polizia del Sussex, nel Regno Unito, ha aperto un’indagine per omicidio dopo che i cadaveri di due adulti e due bambini sono stati trovati in una casa di Woodmancote, un villaggio di poco più di 2.000 abitanti vicino a Chichester, nel West Sussex, domenica sera. Gli agenti sono entrati nell’abitazione, dove era presente anche la carcassa di un cane, su segnalazione di alcuni vicini di casa, preoccupati per la situazione “sospetta”. L’ipotesi è che i quattro morti appartenessero tutti alla stessa famiglia. Dopo la terribile scoperta non resta che attendere gli esiti dell’inchiesta.

Leggi anche –> Strage familiare | uccide compagna e violenta figlia 15enne poi si suicida

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

I sospetti sui familiari trovati morti in casa

Il sovrintendente capo Jerry Westerman ha dichiarato al Mirror: “Si ritiene che si tratti di un incidente isolato all’interno di una proprietà privata e in queste prime fasi dell’indagine non stiamo cercando nessun altro in relazione all’incidente. I residenti locali possono aspettarsi di vedere un aumento della presenza della polizia nell’area mentre le nostre indagini continuano. Agenti specializzati sono stati coinvolti per supportare le indagini e stiamo esortando chiunque con qualsiasi informazione a mettersi in contatto con noi”.

“I nostri pensieri vanno ai parenti e agli amici delle vittime in questa triste circostanza”, ha aggiunto il sovrintendente Westerman. Come accennato, la Polizia per il momento segue la pista dell’omicidio, ma continua a raccogliere prove e non esclude altre ipotesi o sviluppi nell’ambito delle indagini. Resta intanto il dolore, l’incredulità e lo sconcerto della comunità di Westbourne, dove episodi del genere non sono certo all’ordine del giorno.

EDS