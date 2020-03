In Spagna una donna incinta muore di Coronavirus e purtroppo l’esito del parto cesareo operato d’urgenza dai medici finisce altrettanto tragicamente.

Una donna incinta muore di Coronavirus. Il tremendo episodio ha avuto luogo a La Coruña, nella regione della Galizia, in Spagna. Il quotidiano iberico ‘La Vanguardia’ riferisce alcuni dettagli su questo dramma, l’ennesimo indotto dalla pandemia di Covid 19 in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE –> Giorgio Gardini, ispettore dei Vigili del Fuoco, è morto a causa del Coronavirus

E che sta colpendo proprio la Spagna in maniera particolare. La donna ha dovuto sottostare ad un intervento chirurgico d’urgenza attraverso il quale i medici le hanno praticato un taglio cesareo per farla partorire in tutta fretta. La gravidanza era entrata nell’ultimo trimestre. Lei ha dovuto richiedere l’intervento dei dottori a causa di una febbre molto violenta e persistente. Cosa che risultava comprensibilmente preoccupante visto lo stato interessante della futura mamma. L’aggravarsi delle condizioni di salute ha convinto i medici a praticare il taglio cesareo, per cercare di salvare almeno la vita del bambino nonostante la nascita da prematuro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Conte sul Coronavirus: “Siamo vicini al picco. Presto per fare previsioni”

Donna incinta muore di Coronavirus, il suo bimbo nato morto

Proprio nel corso delle operazioni legate al parto sono sopraggiunte delle complicazioni che hanno portato la 37enne a morire in sala operatoria. E purtroppo anche il bambino non ce l’ha fatta, venendo al mondo già morto. L’ospedale ha voluto precisare comunque come la donna soffrisse già a causa di una patologia in corso. Per quanto riguarda la situazione Coronavirus, i contagi in Spagna hanno superato le 80mila unità, con i numeri che ora sono molto simili a quelli fatti riscontrare dalla Cina. La conferma arriva dalla autorevole ‘John Hopkins University’. Siamo a 80.110 casi in Spagna contro gli 82.156 della Cina. Il computo delle vittime a Madrid e dintorni invece è di 6803, con 14.709 guariti.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Italia | ragazza positiva torna a casa dal Nord ad Acerra | è rivolta