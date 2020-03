“Diego è morto a tre anni”: e la giornalista Rai scoppia a piangere – VIDEO

Una giornalista Rai non è riuscita a trattenere l’emozione mentre ha dato la notizia della morte di Diego, un bimbo di soli 3 anni. Momenti di grande commozione in diretta.

Diego non ce l’ha fatta: il bimbo scomparso e poi ritrovato morto nel Materano aveva solo 3 anni. Una notizia troppo straziante da annunciare anche per chi è abituato a farlo per lavoro. E così la giornalista Rai Maria Vittoria Morano, volto televisivo del Tg regionale della Basilicata, non ha trattenuto l’emozione e si è commossa in diretta.

Il triste annuncio della scomparsa del piccolo Diego

Nel corso dell’edizione delle 14 del tg regionale il mezzobusto ha dovuto leggere la nota di cordoglio inviata alla famiglia del piccolo Diego dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi, ma non è riuscita a trattenere l’emozione. Con la voce rotta dal pianto ha espresso quelli che sono i sentimenti di tutti coloro che sono rimasti sconvolti nell’apprendere la tragica notizia, purtroppo l’ennesima.

La giornalista si è poi scusata in diretta ed è andata avanti, ma le sue lacrime sono diventate un “caso” soprattutto sui social, dove in molti hanno voluto esprimere parole di stima e apprezzamento alla giornalista per la sua umanità. “Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre”, ha commentato su Twitter uno dei tanti telespettatori.

Il piccolo Diego si trovava nella tenuta di famiglia e stava giocando con i cani quando, all’improvviso, è sfuggito allo sguardo dei genitori, complice una fatale distrazione, ed è scomparso nel nulla. Il suo corpicino è stato poi ritrovato, dopo ore di ricerche, alla foce del fiume Bradano, a Metaponto, vicino Bernalda e in provincia di Matera.

L’umanità, il cuore. Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre. @TgrBasilicata pic.twitter.com/fxaaX9zqML

— Sergio Ragone (@sergioragone) March 28, 2020

