Infermiera denuncia choc: “Scegliamo ogni giorno chi salvare e chi no”

Il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato la testimonianza di un’infermiera che denuncia la mancanza di materiale di protezione e la necessità di scegliere chi salvare.

In questi giorni abbiamo purtroppo ascoltato voci di dolore, urla di aiuto e disperazione che si levano da quasi ogni città d’Italia. Il Coronavirus ha portato uno stato d’emergenza vero e proprio in cui il numero di decessi giornaliero è aumentato a dismisura. La realtà è purtroppo quella di un’Italia allo stremo, che quotidianamente spera di ricevere notizie certe sulla fine di questa pandemia. Tra i tanti decessi giornalieri ci sono storie di vita, persone che hanno avuto un peso specifico all’interno delle loro cerchie, persone per cui ci sono famiglie intere che piangono.

Immersi fino al collo in questo dramma di proporzioni immani ci sono medici e infermieri. Abituati a combattere giornalmente con la morte, questi professionisti sanno che gli toccherà vedere un paziente che non riesce a guarire. Questa eventualità, però, solitamente si verifica a distanza di tempo. In questo momento, negli ospedali che affrontano la crisi muoiono decine di persone ogni giorno.

Infermiera denuncia: “Costretti a scegliere chi salvare”



Proprio dal contesto ospedaliero emerge una testimonianza choc. A riportarla su Instagram è il giornalista Gabriele Parpiglia. Nel post specifica che la donna non vuole condividere il proprio nome per evitare problematiche lavorative. Ecco cosa racconta Parpiglia come introduzione di una testimonianza audio: “Laura, INFERMIERA, con nome di fantasia (ha chiesto l’anonimato per paura di perdere il lavoro), vede le vite che si spengono tra le sue mani. Non ha tamponi, mascherine e materiale necessario, insieme con i suoi colleghi , per tutelarsi. Per questo ha allontanato anche i suoi figli. Racconta di come siano obbligati ogni giorno a scegliere chi salvare , chi far restare in vita e chi no e denuncia la SANITÀ ! Io non ho più parole. Davvero. Fate girare, se potete. LE SUE ACCUSE SONO GRAVISSIME. LE SUE ACCUSE SONO VERISSIME, DOLOROSISSIME” .