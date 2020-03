Covid 19 Italia | gira il mercato 4 volte per stare lontano dalla moglie

Un uomo va al mercato nonostante l’emergenza Covid 19 Italia e l’ingresso contingentato, senza acquistare nulla. La sua giustificazione lascia attoniti.

L’esasperazione da Covid 19 Italia porta anche a questo. Un uomo è stato sorpreso a fare il giro del mercato di Santa Scolastica per ben quattro volte, a Bari.

In diversi lo hanno notato mettersi ripetutamente in fila, entrare ed uscire da un esercizio commerciale del capoluogo pugliese. Cosa che non andrebbe assolutamente fatta vista la situazione attuale. Infatti c’è la stretta necessità di circolare il meno possibile e di non entrare in contatto con gli altri, a causa dell’epidemia di Coronavirus che è ancora ben presente nel nostro Paese.

Protagonista della vicenda è un 80enne che ha acquistato soltanto qualche articolo non di prima necessità. Allora sono presto intervenute le forze dell’ordine che gli hanno chiesto spiegazioni. L’anziano non ha accampato alcuna scusa ed è stato sincero fin da subito, ammettendo le proprie responsabilità. “L’ho fatto soltanto per chiacchierare con la gente in fila, è stato un buon modo per avere un pò di compagnia. E poi non sopporto mia moglie. Voi non sapete cosa vuol dire stare chiusi tutto il giorno in casa con lei”. Gli agenti sulle prime hanno reagito con un pò di sorpresa. Non si sa se poi abbiano provveduto ad adempiere al proprio dovere ed abbiano denunciato l’uomo oppure no, fatto sta che quest’ultimo ha subito fatto ritorno a casa.

