Coronavirus, picco “tra 7-10 giorni”: “Superato in Lombardia” – VIDEO

I dati sul Coronavirus e le aspettative, per il viceministro Sileri, picco “tra 7-10 giorni”: “Superato in Lombardia” secondo Gallera.

Sono diverse le opinioni sulla situazione Coronavirus in Italia, su quanto durerà la crisi e su come leggere i dati di questi ultimi giorni. Secondo Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in Lombardia la situazione “oggi si è stabilizzata e non è più in crescita”.

Superato dunque a suo dire il picco dei contagi, intanto uno studio sostenuto dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief) traccia un quadro Regione per Regione di quando finiranno i contagi.

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando dell’emergenza Coronavirus, che peraltro ha egli stesso contratto, ha evidenziato che “la curva dei contagi cresce ma è più lineare, il picco arriverà tra 7-10 giorni”. Bisognerà dunque avere pazienza e rispettare le norme di contenimento, consapevoli che questa situazione andrà per le lunghe. Per Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità, “solo dopo Pasqua si potranno rivedere i divieti”. Questo lascia pensare che le norme previste dal governo fino al 3 aprile verranno prolungate per almeno altre due settimane.