Coronavirus, ecco quando finiranno i contagi regione per regione

Il Coronavirus ha messo in ginocchio l’intera Europa, partendo così dall’Italia con il primo caso del “paziente 1”. Quando finiranno i contagi?

Uno studio per capire quando si potrebbe tornare alla vita di tutti i giorni. L’obiettivo è quello di arrivare alla seconda o terza settimana di maggio quando ci potrebbero essere zero contagi da Covid-19. Tutto dovrebbe verificarsi tra il 5 e il 16 maggio con alcune regioni, come Veneto e Piemonte, pronte a vedere i primi risultati già a metà aprile. Lo studio è stato sostenuto dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia, che ha avviato uno studio sull’intera Italia. Ecco le analisi regione per regione con la possibile data di zero contagi:

Abruzzo Aprile 11

Basilicata Aprile 7

Calabria Aprile 17

Campania Aprile 20

Emilia-Romagna Aprile 28

Friuli-Venezia Giulia Aprile 10

Lazio Aprile 16

Liguria Aprile 7

Lombardia Aprile 22

Piemonte Aprile 15

Puglia Aprile 9

Sicilia Aprile 14

Toscana Maggio 5

Trentino-Alto Adige Aprile 6

Umbria Aprile 7

Valle d’Aosta Aprile 8

Veneto Aprile 14

Coronavirus, i dati regione per regione

Come svelato dallo studio, riportato dall’edizione de “Il Corriere della Sera, in Toscana, per esempio, i contagi di Covid-19 finiranno tra il 5 e il 16 maggio visto che è la regione più indietro nella curva. In altre regioni la situazione è già molto sviluppata e così in Trentino-Alto Adige la soglia dovrebbe essere raggiunta il 6 aprile. Situazione simile in Basilicata con il giorno 7 cerchiato sul calendario. Poi sarà, a poco a poco, un susseguirsi di zero contagi: dalla Valle d’Aosta alla Puglia. Il Veneto arriverà, invece, il 14 aprile, mentre in Lombardia il 22: sei giorni dopo anche in Emilia Romagna. Infine, il modello non prevede date per tre regioni come Marche, Molise e Sardegna.