Scontro tra Clizia Incorvaia e Grazia Sepe a ‘Live – Non è la D’Urso’. La seconda afferma di essere stata “molto più che una amante per Francesco Sarcina”.

Nel corso della puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ del 29 marzo 2020, Clizia Incorvaia viene a sapere in diretta di essere stata tradita per lungo tempo quando era sposata con Francesca Sarcina.

È quanto afferma l’amante del suo ex marito, Grazia Sepe, le cui affermazioni sono tutte da verificare. La Sepe però afferma sicura: “Sono stata con Sarcina per 4 anni mentre lui era sposato. Non ero la sua amante, ero la sua donna”. Parole che Clizia Incorvaia ha sentito ed alle quali ha subito replicato. “Non stai affatto dando un buon esempio”. Inevitabile quindi che i toni si accendessero immediatamente, con una lite a contrapporre le due”. La Sepe da par suo ha accusato la Incorvaia di essere una calcolatrice. “Io e Francesco Sarcina avevano una relazione e lui mi ha sempre trattato come se fossi una donna, nonostante fosse sposata con te. Sono stata con tuo marito per quattro anni e tu non te ne sei mai accorta”.

Clizia Incorvaia, scontro infuocato con l’amante del suo ex marito

A queste dichiarazioni, la Incorvaia risponde così: “Vi siete sposati? Avete fatto un secondo matrimonio nel frattempo? Che significa? Ma che stai dicendo? Ascoltami ragazza, ti dico una cosa: io ti ho già perdonato e sai perché? Perché tu non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono dei problemi di coppia, quando tua figlia viene da te e ti chiede il bacio dell’eterno amore con il padre, con le lacrime agli occhi. Io ti ho perdonato perché non sei una madre e spero che tu non avrai un compagno di questo tipo che ti fa ciò che è stato fatto a me!”. Ma Grazia Sepe risponde da par suo al veleno: “Tu per me sei soltanto una calcolatrice. Al contrario di te, io non ho mai tradito nessuno. Francesco mi ha sempre detto di essere un separato in casa e di essersi sposato per gossip. Poi dopo quattro anni ci siamo lasciati perché volevo di più e non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva addirittura parlato con mia madre”.