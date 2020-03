Billy Joe Saunders si è ripreso mentre colpisce un sacco in un tentativo per mostrare agli uomini come picchiare le proprie partner se litigano durante l’isolamento.

Il video di Billy Joe Saunders, il campione mondiale WBO di pesi medi dal 2015 al 2018, sta circolando ovunque. Il filmato è stato ottenuto dal Mirror Fighting e ha iniziato a circolare su WhatsApp e mostra il pugile mentre colpisce un sacco nella sua casa dopo essersi allenato.

Saunders nel video si rivolge direttamente agli uomini e sembra volerli aiutare a poter colpire le proprie compagne. “Volevo solo fare un breve video per tutti voi padri, mariti, tutti quelli che hanno una fidanzata etc. Questo Covid-19 sta diventando molto serio e siamo isolati nei nostri spazi. Se le vostre donne vi stanno facendo impazzire e voi cercate di essere pazienti, calmi, tranquilli, ma al sesto giorno esplodete“. Poi il pugile continua: “Se a un tratto loro vi vengono addosso, sputandovi un po’ di veleno in faccia, magari non avete fatto i piatti, non so cosa avete fatto ma l’avete infastidita“. Seguono dettagli specifici su cosa gli uomini dovrebbero fare fisicamente.

Billy Joe Saunders e i problemi legali

Il pugile, dopo che ha iniziato a circolare il video, ha scelto di commentare su Twitter: “Non condono la violenza domestica e se vedessi un uomo che tocca una donna lo farei a pezzi. Ho una figlia e se un uomo dovesse metterle le mani addosso non finirebbe bene. Mi dispiace se ho offeso qualsiasi donna“.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x — billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020

Saunders è recentemente stato in mezzo alle controversie anche per aver telefonato ad una compagnia aerea americana, dicendo che un suo amico era positivo al Coronavirus e stava cercando di salire su un aereo a Los Angeles. Nel 2018, invece, è stato costretto a pagare una penale di 100 mila dollari per aver offerto a un tossicodipendente 150 dollari di crack in cambio di un atto sessuale.

