Andrea Vitali: chi è lo scrittore tornato a fare il medico contro Covid-19

Chi è lo scrittore di successo Andrea Vitali: laureato in medicina nel 1982, qualche giorno fa, è tornato a fare il medico contro Covid-19.

64 anni, laureato in medicina nel 1982, Andrea Vitali ha una storia davvero particolare: nato e cresciuto a Bellano, sul lago di Como, è stato medico di base del paese.

Un’attività che ha portato avanti per un quarto di secolo, fino ad abbandonare il camice nel 2014, per dedicarsi totalmente alla scrittura, la sua grande passione.

Medico e scrittore: chi è Andrea Vitali

Andrea Vitali, infatti, ha esordito nel panorama letterario italiano nel 1990 con il romanzo breve Il procuratore, vincitore del Premio Montblanc per il romanzo giovane. Nel 1996 vince il Premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Marinetti, quindi nel 2003 arriva Una finestra vistalago, Premio Grinzane Cavour e Premio Bruno Gioffrè 2004. Diventa uno dei maggiori narratori italiani, tradotto in molti Paesi d’Europa e del Mondo. Il suo romanzo Almeno il cappello è stato tra i finalisti sia allo Strega che al Campiello 2009.

Nel marzo 2020, di fronte a quanto sta accadendo nelle sue terre natali, con la grave crisi legata a Covid-19, prende una decisione molto forte. Ha infatti deciso di tornare a fare il medico, spiegando: “Ho 64 anni, ma non sono ancora così arrugginito. Ho un’esperienza trentennale sul campo ed è stato bello in questo momento far fruttare gli studi di medicina”.