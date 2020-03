Alessia Marcuzzi si scatena in salotto: il ballo travolgente

Ancora un nuovo video di Alessia Marcuzzi che ha pubblicato pochi minuti fa sulle storie di Instagram: un ballo scatenato in salotto

Sul suo profilo Instagram Alessia Marcuzzi è sempre molto seguita con i suoi 4 milioni e mezzo di followers. La conduttrice italiana pubblica spesso storie e foto con annessi video che riguardano la sua vita privata in questo periodo davvero terribile di quarantena. In passato la donna ha mostrato anche tanti momenti di sensibilità e di assoluta tenerezza in compagnia della sua figlia Mia, che ha avuto dalla sua ex relazione con Francesco Facchinetti. Pochi minuti fa la stessa Alessia ha pubblicato un video davvero imperdibile mentre è impegnata con un ballo.

Alessia Marcuzzi e il nuovo video su Instagram

Sul suo profilo Instagram condivide così ogni aspetto della sua vita quotidiana mettendo al corrente i suoi numerosi followers di ciò che fa in questo periodo di quarantena. Al momento è sempre in casa con la sua famiglia e pochi minuti fa ha pubblicato un ballo con la musica che suona Nicola Savino in diretta su Instagram. Lo speaker radiofonico alle 18 in diretta social organizza un incontro, che è divenuto ormai un appuntamento fisso. Vediamo così Savino in versione ‘dj’ con la Marcuzzi che si diverte tantissimo a ballare.