Ha 14 la vittima più giovane da Coronavirus | dove è morto

La vittima più giovane da Coronavirus ha 14 anni. Il povero ragazzo è entrato in ospedale già in condizioni estremamente critiche.

Dal Portogallo arriva la notizia della morte di un ragazzo di 14 anni, potenzialmente la vittima più giovane da Coronavirus. Risiedeva ad Ovar, a mezzora di auto a sud della città di Oporto.

LEGGI ANCHE –> Dramma Coronavirus | suicida il ministro tedesco Thomas Schafer

La scomparsa ha avuto luogo nelle prime ore di domenica 29 marzo, con il personale dell’ospedale ‘Sao Sebastiao’ della vicina Santa Maria da Feira che non ha potuto fare niente per salvare la vita dell’adolescente. Del giovanissimo si sa che aveva sofferto di psoriasi, ma senza mai denotare particolari preoccupazioni. Pochi giorni fa era toccato alla 16enne francese Julie Alliot perdere la vita per colpa del Covid-19. Del ragazzo non si conoscono nome e cognome. Purtroppo versava già in gravissime condizioni una volta giunto in ospedale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Muore a 53 anni senza avere malattie pregresse. Ad ucciderla è stato il Coronavirus

Vittima più giovane da Coronavirus, aveva 14 anni: e non è il solo

Questo ha spinto il personale medico a non optare per un trasferimento nella meglio attrezzata struttura di Oporto. Uno spostamento avrebbe soltanto peggiorato le cose, che sono comunque precipitate. Tra le vittime più giovani del Coronavirus spicca in Gran Bretagna anche la 21enne Chloe Middleton, deceduta una settimana fa. Versava in buone condizioni di salute prima dell’attacco del virus, a differenza di un altro giovanissimo britannico, un 18enne affetto però da un’altra grave patologia preesistente. Finora in Portogallo si contano 119 vittime da Covid-19. I contagi sono 6mila, stando alle stime ufficiali fornite dal governo lusitano. Altre 5500 persone sono in attesa di conoscere l’esito del tampone. E nella regione portoghese dell’Algarve è morta anche un’altra persona nelle scorse ore. Si tratta di un uomo proveniente dal Regno Unito. Aveva 70 anni e risiedeva da tempo a Faro.

LEGGI ANCHE –> Allarme della polizia, volantino truffa sul Coronavirus in tutta Italia