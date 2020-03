Terremoto Piemonte, scossa di magnitudo 3,5: paura tra la popolazione

Ancora brutte notizie in Italia che riguardano l’emergenza Coronavirus. Scossa di terremoto in Piemonte avvertita tra la popolazione pochi minuti fa

Ancora una forte scossa di terremoto in Italia. Pochi minuti fa la terra ha tremato in Piemonte con magnitudo 3.5. Come svelato dall’Ingv l’epicentro del sisma ha avuto luogo a 5.9 km dal centro di Coazze, in provincia di Torino, e a 20 km di profondità. Tanta paura tra la popolazione, che ha avvertito la forte scossa sia nel torinese che nel pinerolese e nella pianura. Tanti i messaggi delle persone sui social network: al momento non si segnalano danni a cose o persone.

