Stasera in tv film – Suburbicon: trama, cast e trailer del film, oggi 29 Marzo

La black comedy Suburbicon, film del 2017, in prima visione tv oggi, 29 Marzo, racconta di una perfetta cittadina della California negli anni ’50 o almeno…

apparentemente perfetta.

La commedia intrisa di humor nero Suburbicon sarà in prima visione questa sera in tv su Rai 3 alle ore 21.20.

Un cast d’eccellenza porta a casa il risultato di far divertire lasciando al tempo stesso un po’ disorientati, esattamente come nel progetto del regista, George Clooney.

La comedy è ambientata negli anni ’50 in un sobborgo californiano e come recita il trailer:

“Benvenuti a Suburbicon, città meravigliosa ed entusiasmante… non pensi sia ora di un nuovo inizio?”

Suburbicon (Film del 2017), trama

Gardner Lodge vive a Suburbicon con Rose, sua moglie, rimasta paralizzata a seguito di un incidente d’auto, e Nicky, suo figlio. Al trio si aggiunge l’allegra e disponibile Margaret, sorella gemella di Rose, che aiuta la famiglia con devozione. La comunità di ricchi bianchi viene sconvolta dall’arrivo dei Mayers, coppia di colore con un figlio dell’età di Nicky. Ma non sarà questo (o forse sì?!) a sconvolgere la vita dei Lodge, bensì una rapina in casa che avviene durante la notte. Due delinquenti per agire indisturbati sedano i quattro familiari con del cloroformio, uccidendo accidentalmente Rose. Inizialmente la comunità si stringe compatta attorno ai Lodge ma, mano a mano, per interesse o semplice sospetto, qualcuno inizia a ipotizzare che non si sia trattato di un semplice incidente.

Suburbicon, cast completo:

Matt Damon (Gardner Lodge)

Julianne Moore (Rose / Margaret)

Oscar Isaac (Bud Cooper)

Noah Jupe (Nicky Lodge)

Glenn Fleshler (Ira Sloan)

Megan Ferguson (June)

Jack Conley (Hightower)

Gary Basaraba (zio Mitch)

Michael D. Cohen (Stretch)

Karimah Westbrook (sig.ra Mayers)

Leith Burke (sig. Mayers)

Tony Espinosa (Andy Mayers)

Alex Hassell (Louis)

James Handy (sindaco Billings)

Mark Leslie Ford (Bill Thackery)

Nancy Daly (Linda)

Robert Pierce (Ed Pappas)

Frank Califano (padre Dominicus)

Allan Wasserman (Roger)

Mather Zickel (James)

Steven Shaw (dott. Jennings)

Don Baldaramos (reverendo Jones)

Steve Monroe (Henry il postino)

Pamela Dunlap (sig.ra Krup)

