Stasera in tv film – Bella da Morire: trama e trailer, oggi 29 Marzo

Bella da morire, di Rai Fiction, è la miniserie con Cristiana Capotondi che affronta il difficile tema del femminicidio: trama dell’episodio 5 e 6, oggi 29 Marzo

Bella da morire, fiction di Rai 1, questa sera in tv alle ore 21.25 torna alle indagini di Eva Cantini, ispettrice di polizia esperta in crimini contro le donne. Crime e drammatica, la miniserie di Rai 1 giunge con il terzo appuntamento in prima serata agli episodi 5 e 6. Scopriamo insieme la trama delle due puntate e rimaniamo a casa a godere di questa serie in prima tv.

Bella da morire, miniserie di Rai 1

Nell’ultimo appuntamento le indagini di Eva Cantini e Marco Corvo hanno portato l’arresto dell’agente di moda Graziano Silvetti.

Episodio 5

Eva, ancora una volta non rinuncia ai suoi principi, anche se questo vuol dire rilasciare Graziano Silvetti, che considera il colpevole dell’assassinio di Gioia. L’ispettrice distrugge, infatti, il video dell’interrogatorio alla donna delle pulizie rinunciando alla sua prova regina contro l’agente di moda. La Pm Giuditta Doria per salvare il proprio matrimonio lascerà il difficile caso nelle mani del Pm Ignazio Iurini. La scelta al livello personale si rivelerà giusta, perché il rapporto di Giuditta con il suo compagno di vita ne gioverà subito, ma la cosa si ripercuoterà anche sull’ispettrice. Giuditta Doria riuscirà, però, a convincere il Pm entrante a tenere Eva in squadra. Alla fine dell’episodio una donna farà una rivelazione che porterà nuova luce sul caso di omicidio.

Episodio 6

Nel sesto episodio si vedrà Rachele, sorella di Eva, inizialmente spiare e poi affrontare il suo violentatore Edoardo, cioè il padre di suo figlio Matteo.

La sorella di Eva, Rachele, affronterà il padre di suo figlio, Edoardo. L’uomo ebbe un rapporto violento con lei e nonostante questa consapevolezza suo padre, Sergio, la convinse a non rivolgersi alle autorità. Questa rivelazione sconvolge Eva che, immediatamente, rivolge a Sergio accuse molto gravissime.

Il caso dell’omicidio di Gioia sembra progredire quando il medico legale, Anita Mancuso, comunica all’ispettrice di aver trovato tracce di vernice gialla sotto le unghie della vittima. Il difficoltoso rapporto con Iurini costringerà l’ispettrice ancora una volta a chiedere alla Pm di intervenire. Successivamente sarà la sorella di Gioia, Sofia, a dare ulteriori elementi di svolta al caso. Sofia rivelerà, infatti, che il marito l’ha minacciata prima di ucciderla e che poi è fuggito.

Bella da morire (miniserie) cast completo:

Cristiana Capotondi (Eva Cantini)

Matteo Martari (Marco Corvi)

Lucrezia Lante Della Rovere (Giuditta Doria)

Margherita Laterza (Anita Mancuso)

Benedetta Cimatti (Rachele Cantini)

Giulia Arena (Gioia Scuderi)

Gigio Alberti (Sergio Cantini)

Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi)

Elena Radonicich (Sofia Scuderi)

Anna Ferruzzo (Tina Scuderi)

Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Iurini)

Denis Fasolo (Graziano Silvetti)

