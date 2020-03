Il Coronavirus sta colpendo moltissime case di riposo. L’ultima a Pavia, dove ci sono state sedici vittime e non è stato eseguito nessun tampone post mortem.

Sono state sedici le vittime nelle ultime 3 settimane, questo il bilancio alla casa di riposo ‘Sassi‘ di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, nella Lomellina. A perdere la vita sono stati 15 ospiti della struttura e un’infermiera di 64 anni. Riporta la notizia il quotidiano “La Provincia pavese“.

L’infermiera di 64 anni è risultata positiva al Coronavirus: le sue condizioni di salute sono peggiorate quasi da subito e nonostante gli sforzi dei medici, la donna non è riuscita a salvarsi. Per quanto riguarda le altre vittime, sono tutti pazienti della casa di riposo ‘Sassi’, con sintomi riconducibili al Covid-19. La direzione della struttura, però, ha spiegato che su disposizione dell’Ats e della Regione “non vengono effettuati tamponi ‘post-mortem’ su pazienti anziani già affetti da patologie croniche“.

La comunità di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, resta in lutto per la perdita di 16 persone, oltre che per altri 12 morti della casa di riposo ‘Cortellona‘ di Mortara (Pavia) e i 3 a quella di Varzi (Pavia).

