Morto tassista, ha preso il Coronavirus tramite i soldi di un cliente

Un tassista del Regno Unito è morto a causa del Coronavirus. Peculiare è il modo in cui l’uomo sembra aver preso il virus, dai soldi dei clienti che portava in giro ogni giorno.

I familiari di Spencer Kurash parlano a tutte quelle famiglie che, nel Regno Unito, stanno affrontando la morte di un loro caro. Spencer è morto a soli 56 anni a causa del virus letale, dopo aver deciso coraggiosamente di continuare a fare il suo lavoro, trasportando le persone in giro per Londra.

Sua figlia Natasha, di 18 anni, ha parlato col Mirror: “Potrebbe essere stato un passeggero infetto che gli ha dato i soldi. È semplicemente devastante“. Spencer ha fatto il tassista per 22 anni e si è messo in isolamento nella sua casa quando i suoi sintomi hanno iniziato a manifestarsi, dopo il suo ultimo turno di lavoro il 18 Marzo. Sua moglie da 19 anni, Esther, ha provato invano a resuscitarlo quando i suoi sintomi sono peggiorati nella sua casa a Chigwell, a nord di Londra. I paramedici hanno tentato per un ora di aiutarlo, ma non sono riusciti a salvarlo. Verranno condotti dei test per verificare la presenza del Covid-19.

Steven si aggiunge alla lunga lista di persone che stanno morendo nel Regno Unito. Il Coronavirus sta toccando persone di tutte le età ed etnie, da ragazzi giovani senza sintomi preesistenti, a persone più grandi. Il numero dei morti supera i 600 casi.

