Il dramma di Mika: il grave incidente della sorella Paloma, ecco cosa è successo alla giovane. Un passato doloroso che ha segnato molto il cantante e tutta la famiglia.

Mika, cantautore e showman libanese che ha conquistato tutti in Italia, anche grazie alla sua partecipazione come giudice a X-Factor, è tornato da qualche mese con un nuovo disco. Il titolo è “My Name is Michael Holbrook”.

L’intenzione è quella di tornare un po’ alle origini, riappropriandosi per così dire di un’identità. Il cantante ne ha parlato in un’intervista a ‘Vanity Fair’, riportando anche un episodio doloroso del suo passato. Stiamo parlando dell’incidente occorso alla sorella Paloma nel 2010.

L’incidente con vittima Paloma, sorella di Mika

La sorella del cantante Mika è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una finestra del quarto piano ed essere stata colpita dalle ringhiere. Paloma Penniman, 28 anni, ha riportato ferite multiple a seguito di quella caduta avvenuta a Gledhow Gardens, Kensington, nel sud-ovest di Londra. Dalle indagini, venne appurato che si trattò di un evento assolutamente accidentale.

“Paloma ha avuto un grave incidente”, riferì all’epoca dei fatti un portavoce del cantante, spiegando che la giovane era ricoverata al Royal London Hospital. Aggiunse quindi: “La famiglia ha chiesto privacy in questo momento”. La giovane donna rimasta infilzata nelle lamiere venne liberata dai pompieri. I Vigili del Fuoco londinesi hanno dovuto lavorare oltre un’ora per trarla in salvo. Mika, nato a Beirut ma residente nel Regno Unito, è diventato famoso nel 2007 con il suo album Life in Cartoon Motion, che ha venduto oltre 5,6 milioni di copie in tutto il mondo. Il brano che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è Grace Kelly, diventato un vero e proprio tormentone.