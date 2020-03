Meteo 30 marzo – 1 aprile: in arrivo una nuova ondata di...

Meteo 30 marzo – 1 aprile: in arrivo sull’Italia una nuova ondata di gelo artico, con freddo, piogge e neve a bassa quota.

Una primavera che tarda ad arrivare, dopo un inverno insolitamente mite. L’Italia a metà settimana è stata investita da una irruzione di aria fredda proveniente dalla Siberia che ha portato un brusco calo delle temperature, piogge diffuse e neve sui rilievi ma anche a quota collinare e con una breve imbiancata lungo la costa adriatica centrale. Nel weekend il tempo ha avuto un miglioramento, con la cessazione delle precipitazioni e il ritorno del sole, anche se non in modo uniforme, ma con temperature ancora basse.

La tregua dal maltempo avrà tuttavia breve durata perché già da lunedì è in arrivo sulla Penisola una nuova ondata di freddo e precipitazioni, anche nevose, con un’irruzione artica proveniente dalla Groenlandia. Le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo 30 marzo – 1 aprile: nuova ondata di gelo artico

Se il tempo più asciutto delle ultime ore e il ritorno di un timido sole avevano fatto ben sperare nella fine del freddo e nell’arrivo definitivo della primavera vis sbagliavate. Già dalle prossime ore è in arrivo sull’Italia una nuova corrente di aria gelida, questa volta di provenienza artica, che porterà nuove intense precipitazioni, tra piogge e nevicate, anche a bassa quota, e soprattutto il freddo. Nulla a che vedere con la fine di marzo e l’inizio di aprile. Stiamo scontando ora, un inverno primaverile.

Il tempo sta già cambiando al Nord Italia, con precipitazioni già in atto sulle Alpi di confine, portate dalla nuova perturbazione. Mentre sulla dorsale appenninica i cieli sono coperti e in alcuni tratti sta piovendo o nevicando. Mentre sul resto d’Italia il tempo variabile con cieli soleggiati ma parzialmente velati e nuvolosi o poco nuvolosi. Qualche pioggia sparsa sta cadendo sul nord della Toscana e sulla Sardegna.

Nel frattempo, la corrente di aria fredda proveniente dall’Artico, che sta già raggiungendo le zone dell’arco alpino, si estenderà nella giornata di lunedì 30 marzo alle regioni settentrionali, per poi estendersi da martedì 31 marzo anche al Centro-Sud, come prevede il servizio meteorologico di 3bmeteo.com. Questa irruzione di aria gelida porterà un brusco calo delle temperature e ulteriori nevicate anche a quote basse, soprattutto al Nord e sull’Appennino centromeridionale. A metà settimana, il tempo migliorerà gradualmente al Nord, ma farà ancora freddo.