Conosciamo meglio la storia del Rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Maurizio Oliviero nasce a Lioni il 14 luglio 1967. Attualmente è Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Perugia. Nel maggio del 2019 è stato eletto e proclamato Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Inizia gli studi conseguendo la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio F. De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi. Poi si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia. Inoltre, è stato protagonista del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico presso L’Università degli Studi di Perugia. Successivamente ha partecipato il corso di specializzazione in Diritto parlamentare e Tecnica della legislazione presso l’Università degli Studi di Firenze e la Camera dei Deputati. In aggiunta è stato uno dei primi a partecipare al progetto Erasmus P.I.C. all’Università di Alicante.

Nel 2005 è nominato anche Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Umbria. Tre anni dopo è diventato membro dell’esecutivo nazionale dell’ANDISU. Poi nel 2013 è stato nominato dalla Commissione Europea “Ambasciatore Erasmus” per l’Italia. Dal 2018 al luglio 2019 è stato membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS.

Maurizio Oliviero chi è: vita privata

Nel dicembre 2019 si è sposata con la sua compagna di sempr, Elisabetta Braconi, responsabile in Regione della sezione assistenza agli organi. La sua passione è il calcio visto che è un grande tifoso della Juventus.