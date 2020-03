Luca muore a 19 anni a Londra, la famiglia: “Curato per l’influenza, mai un tampone”

Luca, 19 anni, giovane cuoco originario di Nereto, è morto a Londra: il ragazzo aveva avuto una crisi respiratoria, e si sospetta fosse positivo al coronavirus.

Luca Di Nicola, 19 anni, è il giovane cuoco originario di Nereto, in provincia di Teramo, morto a Londra poco dopo essere stato trasportato in ospedale con i polmoni collassati. Il ragazzo aveva avuto una crisi respiratoria, e si sospetta fosse positivo al coronavirus. Giada, zia di Luca, portavoce della famiglia in lutto, ha raccontato a Repubblica.it: “Per una settimana prima di morire Luca ha avuto febbre e tosse come mia cognata Clarissa e il suo compagno Vincenzo che vivevano nella stessa casa. Pareva influenza: il medico di base a Londra ha somministrato a mio nipote del paracetamolo. Ma Luca si è aggravato il 23 marzo. Il medico lo ha visitato a casa e gli ha detto che era giovane, forte e che non si doveva preoccupare di quella brutta influenza”. Luca è andato in crisi all’improvviso, lamentando fortissimi dolori al petto. La famiglia ha chiamato l’ambulanza: “L’hanno intubato e subito ricoverato in terapia intensiva al North Middlesex Hospital di Londra. Ma dopo mezz’ora, intorno alle 7 di sera, Luca è morto. Senza aver fatto neanche una lastra prima”. I familiari del ragazzo raccontano che le autorità inglesi hanno assicurato alla famiglia di aver eseguito un tampone per coronavirus post mortem. Pare invece che gli esami saranno eseguiti, forse, martedì.

Potrebbe interessarti anche –> Coronavirus, strage in Lombardia: tre fratelli morti in sette giorni

Luca muore a 19 anni a Londra

La notizia della morte di Luca è stata comunicata dal vicesindaco di Nereto, Maria Angela Lelli. “Da quanto ho appreso il ragazzo era a casa da alcuni giorni curato dal suo medico per una semplice influenza, fin quando ieri la situazione è precipitata. Pare sia svenuto, la madre ha chiamato l’ambulanza, all’arrivo dei paramedici è stato intubato perché aveva i polmoni collassati. E’ stato portato in rianimazione ma purtroppo è morto”, racconta la donna ai cittadini. Luca si era trasferito da alcuni anni a Enfield Town, quartiere nella periferia nord di Londra, dove aveva raggiunto la madre Clarissa e il compagno Vincenzo. Lavorava a Londra come aiuto cuoco in un ristorante. A Nereto vivono ancora il padre e il fratello.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!