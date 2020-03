GF Vip, gesto sorprendente di Antonio Zequila per Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip, durante una festa svolta nella Casa, viene compiuto un gesto inaspettato da parte di Antonio Zequila per la concorrente Antonella Elia.

Tra non molto anche questa edizione del Grande Fratello Vip sarà finita, sarà forse per questo che l’atmosfera nella Casa è più rilassata. Ieri, i concorrenti hanno deciso di organizzare una festa a tema americano. Tutti si sono divertiti e rilassati, forse per questo Antonio Zequila ha deciso di compiere un gesto inatteso nei confronti di Antonella Elia, causando la sorpresa di tutti gli abitanti della casa.

Tra Antonio Zequila e Antonella Elia si è creato un ottimo rapporto dai primi giorni. Da quando è entrata Valeria Marini, però, le cose sono cambiate e i due hanno iniziato a litigare. Fino a giorni fa, quando Zequila è stato costretto a separare Antonella da Fernanda Lessa. Però adesso, che siamo quasi alla fine del programma, tutti cercano di rilassarsi e rilasciare le tensioni. Proprio per questo durante il party Antonio si è avvicinato ad Antonella, sorprendendo gli altri coinquiline. L’attore salernitano non è nuovo alle sorprese, come quando qualche settimana fa, in diretta televisiva, ha chiesto alla sua ex fidanzata Marina di sposarlo. Ma tra lui e Antonella il gesto è davvero sorprendente.

Il gesto inaspettato di Antonio Zequila

Mentre erano tutti intorno al tavolo da pranzo della cucina, Antonio Zequila si è avvicinato a Antonella Elia e l’ha abbracciata. Un gesto abbastanza sorprendente in quanto, negli ultimi giorni, Antonella gliene ha dette di tutti i colori. Il loro abbraccio, però, forse è la speranza per mettere da parte tutte le incomprensioni che ci sono state. Questa sembra essere la speranza negli occhi dei partecipanti della Casa, che li guardano colpiti.

