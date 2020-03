Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 29 Marzo

Domenica in oggi, 29 Marzo, torna sull’emergenza Coronavirus in collegamento con tanti artisti come Mika: gli ospiti di oggi e cosa accadrà in puntata

Nel rispetto delle norme emanate dal Governo Conte, Mara Venier sarà in collegamento con i suoi ospiti tramite collegamento. La puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, sarà dedicata in parte all’epidemia di Covid-19 e in parte la padrona di casa cercherà di intrattenerci facendocene per un attimo dimentica.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e, come ci chiede la zia, restiamo a casa.

Domenica in sull’emergenza Coronavirus e tante interviste

La 29° puntata di Domenica in sarà contraddistinta dalla stessa caratteristica che ha accomunato tutto quest’ultimo periodo di messa in onda: non ci sarà il pubblico. Gli ospiti, però, ci saranno pur non presenti fisicamente.

