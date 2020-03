Coronavirus, medico pianista suona i Queen in ospedale: emozione a Varese

Coronavirus, il medico e pianista Christian suona i Queen in ospedale a Varese. Ecco il video che ha fatto il giro d’Italia in poche ore.

Si chiama Christian il giovane medico ecografista che, ieri pomeriggio, a fine turno si è seduto al pianoforte e ha suonato per i suoi colleghi, e per gli ospiti dell’ospedale di Circolo di Varese. Non si è nemmeno tolto il camice da lavoro: quando il suo turno di lavoro, nel reparto dedicato agli infetti di coronavirus, è sceso nella hall dell’ospedale, si è seduto al pianoforte e ha iniziato a suonare i Queen: suonando un paio di canzoni ha regalato a tutti i presenti un momento di serenità. Il video della sua esibizione ha emozionato tutti, ed è stato condiviso sui social anche dalla Asst dei Sette Laghi.

Coronavirus, medico pianista suona i Queen in ospedale

Il medico pianista, in divisa e mascherina, in realtà era sceso nella hall con due colleghi per mangiare un panino. Trovando lo spaccio chiuso ha deciso di sedersi al pianoforte, donato pochi mesi fa all’ospedale da una Onlus. Quando il video si è diffuso il protagonista, si è mostrato inizialmente contrariato. Ma il suo primario, il professor Francesco Dentali, lo ha convinto: “Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe dato morale a tutti noi, e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid in questo periodo difficile”. Così adesso il video fa il giro d’Italia, regalando a tutti un momento di serenità.

